Officiel: Olivier Werner met un terme à sa carrière de gardien Seraing Matthias Sintzen En devenant entraîneur des gardiens de Seraing, il restera cependant actif dans le monde du football.

Du haut de ses 36 ans et d'une carrière riche de dix clubs, Olivier Werner a décidé de raccrocher les crampons et les gants. Le Verviétois a été formé au Standard de Liège, où il a connu l'équipe première, avant d'être prêté à Mons. Il a ensuite connu Virton, Malines, le RWDM (FC Brussel à l'époque), Eupen, Mons à nouveau, le Cercle Bruges, Sochaux et Mouscron. Il était chez les Métallos depuis 2019 mais n'a pas eu l'occasion de disputer la moindre minute de jeu à Seraing cette saison (il était derrière Dietsch et Mignon dans la hiérarchie).



Une fin de carrière qui ne rime pas avec une fin pure et dure puisque Oli va à nouveau connaître la D1A mais sur le petit banc, en tant qu'entraîneur des gardiens. Cette saison, ce poste était occupé par Jean Nicolay Junior. C'est ce qui a été annoncé ce mardi soir au Pairay après une réunion concernant le futur.