Seraing n’a encore jamais battu le Standard. Pourtant, lors de la saison 1983/1984, ce manque aurait dû être comblé lorsque les Métallos menaient 4-2 face à des Rouches qui s’imposeront finalement 4-5. La volonté offensive des Rouge & Noir n’avait pas payé…

"Ce match est celui dont tout le monde se souvient", note Peter Kerremans, gardien sérésien à l’époque et aujourd’hui team manager. "Le Standard était un peu dans le trou suite à l’affaire Waterschei et nous, on concurrençait Beveren pour la première place."