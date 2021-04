Depuis 2013, Seraing et Metz sont partenaires. Aujourd’hui, le cercle lorrain (avec son président, Bernard Serin, comme principal investisseur) dispose d’un très large pouvoir de décision sur le matricule 167.

Ainsi, à l’aube d’une semaine potentiellement historique, Philippe Gaillot, directeur général adjoint des Grenats et décideur sportif des Mé tallos , s’est livré sur le présent et le futur des Rouge & Noir. "Plus Seraing évolue haut dans la hiérarchie du foot belge, plus notre partenariat est intéressant." (...)