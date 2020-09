Pour ceux qui doutaient encore des immenses qualités de Georges Mikautadze (sous contrat avec Metz jusqu’en 2023), son triplé de dimanche soir constitue une nouvelle forte réponse.

Peu importe la zone où il se trouve, Mikau a ce sens du but inné qu’ont les vrais attaquants. Comme, jadis, un certain Papin. "Il a réussi une très belle carrière, inscrivant énormément de buts. Si mon style fait penser à l’ancien buteur français, cela me fait plaisir."