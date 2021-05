Sans trembler, avec panache et méritoirement, les Liégeois ont dompté une formation anversoise totalement incapable de rivaliser, même sur les phases arrêtées !

Cet exploit, ce travail accompli depuis des mois est l’œuvre d’un staff. Mais que va-t-il rester de celui-ci en D1A ?

T1 et chef d’orchestre, Emilio Ferrera bénéficie encore d’un contrat d’un an. Pourtant, on mettrait plus qu’une petite pièce sur un départ du coach à succès cette saison.

Avant les barrages, il répondait "on verra" à la question de savoir s’il était certain de rester à Seraing. Une phrase qu’il a répétée ce samedi soir en conférence de presse.

Quand on a encore un contrat, qu’on vient de permettre à son équipe d’accéder à l’échelon supérieur et qu’on est convaincu de poursuivre, on tient un tout autre discours.

Si rien n’est acquis (des rencontres entre les membres du staff et le Messin Philippe Gaillot sont prévues ce mardi), le discours du T1 sonne comme un renoncement à demeurer au Pairay.