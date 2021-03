Depuis la fin du mercato hivernal, Rayan Djedje est prêté à Seraing par Metz. En Lorraine, le Franco-Ivoirien avait disputé 11 matches de Nationale 3 (en 2019/20) et 2 matches en Nationale 2 début de l’actuelle campagne. "C’était avant de me blesser et de devoir me faire opérer (hernie)."

Las pour le défenseur central, son temps de jeu en match officiel affiche toujours zéro minute avec les Métallos. La faute notamment à un secteur très fourni puisque Nadrani, Boulenger, Faye et même Pierrot y évoluent.

"Je n’éprouve aucune déception, juste l’envie de pouvoir me montrer et aider l’équipe. La philosophie de Metz, je la connaissais par cœur. Ici c’est différent. En termes de tactique et de maturité de jeu, j’ai progressé depuis mon arrivée."

Une venue plutôt inattendue. "Mon passage à Seraing s’est un peu fait dans la précipitation. On m’a parlé de cette éventualité la veille de la fin du mercato. On en a discuté notamment en raison de la situation sanitaire qui, en France, a conduit à l’arrêt de la Nationale 2."