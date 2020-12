Sanction sportive confirmée mais amende plus lourde pour Mikautadze Seraing Matthias Sintzen L'attaquant des Métallos manquera le dernier match de cette année civile et les deux premiers de 2021. © Belga

Suite à son exclusion à la 89e minute face au RWDM ce dimanche, Georges Mikautadze s'était vu proposer 3 matchs de suspension, plus un avec sursis, ainsi qu'une amende de 1500 euros effective, plus 250 avec sursis.



Des sanctions jugées trop sévères par le club, qui a décidé d'aller en appel.



Ce mardi, le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel a confirmé la sanction sportive sportive du Parquet. Le buteur sérésien sera donc suspendu pour quatre matchs (dont un avec sursis) et loupera notamment le rendez-vous à Deinze le week-end prochain. Pour ce qui est de l'amende, elle est désormais de 1750 euros effectifs, soit 250 euros de plus.