Ce mercredi, Seraing se déplaçait à l’Académie pour affronter une formation du Standard mixte. Avec Carcela, Bastien, Lestienne ou encore Dussenne mais aussi Sylvestre, le nouvel offensif venu de Nice.



Chez les Sérésiens, on notait la présence, au coup d’envoi, de nombreux joueurs de retour de blessure. Ainsi Moussa Gueye, Sami Lahssaini et Jordan Machado retrouvaient la pelouse après plusieurs semaines d’indisponibilité. Pour Olivier Werner, toujours absent des feuilles de match jusqu’ici, l’occasion était belle de reprendre ses repères.



Au cours d’une première période équilibrée, les protégés d’Emilio Ferrera n’ont pas hésité à tenter d’aller de l’avant, même s’ils n’ont guère inquiété Henkinet. Mais l’essentiel de ce duel était bel et bien de rendre du temps de jeu à tous ceux qui en manquaient.



Et, pourquoi pas, tester un joueur. En effet, à la pause, le staff faisait entrer Alexandre Arenate, le Français formé à Rennes et jadis passé par Virton, Dender et Roulers, son dernier club en date qui a déposé le bilan. Enfin, même si l’essentiel n’est pas dans le résultat, le but de Gueye a permis aux Rouge&Noir de partager chez le voisin liégeois.

La réaction de Marc Grosjean

Marc Grosjean, le T2 métallo, ne cachait pas les multiples satisfactions de ce match. "Le premier objectif visait à relancer des joueurs en manque de temps de jeu, en espérant ne subir aucune rechute. De ce point de vue, tout s’est parfaitement déroulé. Autre élément important, le temps de jeu du jeune Bourard qui s’entraîne avec nous cette semaine. Avec sa présence, on veut confirmer la politique de jeunes que veut mener le club. Enfin, il y a aussi la satisfaction du contenu du match."

Sans oublier Alexandre Arenate, le test. "Il a été piégé à Roulers et n’a pas disputé la moindre minute cette saison. Il a donc du travail à accomplir. On le garde jusque fin de semaine en lui faisant passer une batterie de tests afin de voir où il en est exactement. Après, on avisera. Mais il a un profil dont on ne dispose pas. Utilisé sur les flancs ou comme 2e attaquant depuis son arrivée en Belgique, il a été formé en numéro 8 à Rennes." Wait and see donc…





L'équipe alignée par Seraing

Werner (46e Mignon); Swers, Faye, Machado (46e Boulenger), Maydana; Cascio (73e Kilota), Lahssaini (46e Pierrot), Basha (46e Sabaouni), Bernier (46e Arenate); Al Badaoui, Gueye (75e Bourard)