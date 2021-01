Du côté du staff, on avait donc introduit deux jeunes éléments dans le groupe cette semaine : Elias Spago (19 ans) et Oleg Kuchinska (20 ans). Avec, pour le premier, une présence dans le onze de départ pour ce duel important en vue de la deuxième place. Passé par Charleroi et Saint-Trond, le numéro 25 des Métallos sera associé à Wagane Faye dans l’axe central.



© D.R.



On le savait, les défections étaient multiples chez les Métallos. Notamment dans les positions axiales. Dans le milieu Sabaouni est suspendu. Et, en défense, il ne restait que le seul Wagane Faye de disponible : Machado est blessé, Boulenger atteint du Covid et Nadrani suspendu.