Avec la remise du match de coupe de Belgique au mois de février, les Métallos se sont donc adaptés à la nouvelle programmation. « On reprendra finalement le lundi 4 janvier et l’on est à la recherche de deux matches amicaux pour le week-end suivant », poursuit le T2. De quoi préparer la reprise du championnat et la venue du voisin du Standard en coupe en février.

Par ailleurs, lundi prochain, les joueurs en manque de temps de jeu se déplaceront à Metz.

Seraing disputera son dernier match officiel de l’année 2020 le dimanche 20 décembre à Deinze. « Le lendemain, on se retrouvera au stade pour soigner les éventuels soucis et on mangera tous ensemble à midi », prévient Marc Grosjean.