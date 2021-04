La saison 1995-96 est la dernière du RFC Seraing en D1, le club étant alors absorbé par le Standard. La campagne 2021-22 verra-t-elle les Méta llos retrouver l’élite de notre football ? Il reste deux matchs de barrages à disputer et un adversaire à éliminer afin que le rêve des Rouge& Noir, encore en D1 amateurs la saison dernière, se matérialise.

Mais le club est-il prêt à affronter ce challenge de taille ? "Par rapport aux exigences de la Pro League, on est totalement prêts", assure Mario Franchi, le président. "Mais il y a toujours des domaines où on peut progresser. On a notamment des envies d’améliorer le côté pratique pour nos employés et pour nos supporters."

