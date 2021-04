Avec une imperméabilité renforcée. “L’équilibre défensif est meilleur. Et même meilleur, pour le moment, que l’offensif. Outre la maturité, il y a plus d’intelligence dans notre jeu.”

Autant d’atouts permettant à Seraing de réaliser une campagne bien plus aboutie qu’espérée (le maintien était le seul objectif après la montée en D1B l'été dernier). Avec cette récompense bien méritée.

Histoire de se fixer un dernier objectif et de garder la motivation avant de tenter de gagner sa place pour la D1A, place maintenant à la conquête d'un titre de meilleur buteur pour Georges Mikautadze.





Seraing : Dietsch ; Swers, Nadrani, Faye, Kilota ; Jallow, Sabaouni, Pierrot, Bernier ; Gueye (86e Boulenger), Mikautadze

Deinze : Dutoit ; El Banouhi, De Witte, Blondelle, Vansteenkiste (82e Neto) ; Lecomte, Staelens ; Van Walle (58e Dansoko), Tarfi (71e De Belder), Challouk ; Mertens.

Arbitre : M. Vermeiren

Avertissements : Pierrot, Swers, Faye, Nadrani, Blondelle

Le but : 14e Mikautadze (1-0)





Cela, grâce notamment, à l’acquisition d’une maturité défensive collective. “On encaisse beaucoup moins. On a muté. comme le Covid, on a apporté une variante à notre approche”, analysait Emilio Ferrera. “On était spectaculaire, mais on concédait trop. On a appris de nos erreurs.”