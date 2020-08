Ce mercredi, une double confrontation attendait Seraing. Le matin, les Métallos affrontaient La Gantoise, qui n'alignaient pas son équipe première à quelques jours de la reprise de la compétition. Les hommes de Ferrera et de Gosjean s'inclinaient 2-1 En fin d'après-midi, ils avaient rendez-vous à Bregel Sport pour y rencontrer le Patro Maasmechelen, une formation de Nationale 1. Le match était diffusé par le Patro. Comme face aux Buffalos, se sont les Sérésiens qui ouvraient la marque. N'Diaye était l'auteur du but après dix minutes de jeu.Mais l'équipe limbourgeoise décidait de ne pas se laisser faire et rétablissait l'égalité à l'heure de jeu. Le match se soldait sur le score d'un but partout.