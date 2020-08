Les Métallos vont découvrir la D1B et ont envie de faire bonne figure.

Le nouveau calendrier de D1B a été publié ce samedi. Seraing débutera la saison par un déplacement à Lommel avant de recevoir Deinze et Westerlo, d’aller à l’Union St-Gilloise et au Lierse, pour finalement recevoir les U23 de Bruges et se rendre au RWDM. "Commencer à domicile nous aurait certainement mieux (...)