Ce samedi en fin d'après-midi, le RFC Seraing affrontait Rupel Boom, une autre formation de Nationale 1 après le Patro Maasmechelen il y a quelques jours.

Cette fois, l'issue de la rencontre a été plus heureuse puisque les Métallos se sont imposés par la plus petite des marges: 0-1. Comme contre les Limbourgeois de Maasmechelen, c'est Amadou Ndiaye qui a inscrit le but victorieux. Arrivé cet été de Metz, il est un buteur né. Il offre là aux Sérésiens la première victoire de cette préparation.

Le club partira en stage à Metz la semaine prochaine.