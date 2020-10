Le coup d’envoi de ce duel entre deux formations à vocation résolument offensive a été donné bien avant 20h. À l’arrivée des joueurs sérésiens au stade, en fait. En effet, une poignée de supporters, privés de match, avait décidé de venir soutenir ses favoris en allumant, dans le respect de la sécurité, un fumigène. Une sympathique initiative appréciée par les Rouge&Noir.

Pour cette entame de match, le staff métallo, toujours privé d’Emilio Ferrera, avait placé Pierrot en défense centrale où Faye (suspendu), Nadrani (souffrant) et Machado (sur le banc) ne pouvaient tenir leur place.

Durant le premier quart d’heure, dominé et maîtrisé par les Limbourgeois, on a assisté à un duel entre Thordarson, l’avant islandais visiteur, et Dietsch, le gardien français des Sérésiens. Et 1, et 2 et 3-0 pour le dernier rempart venu de Metz qui s’interposait brillamment sur les trois frappes, dont un retourné, de l’attaquant. Clairement, Lommel dominait Seraing de la tête et des épaules. Comme le confirmait un superbe mouvement ponctué par un envoi de Moreno.

Seraing mettait enfin le bout du nez à la fenêtre… sur une rapide reconversion offensive signée Mikautadze. Dont la magnifique passe permettait à Al Badaoui de se trouver seul face au gardien visiteur. Mais sa frappe filait à côté. Puis, contre le cours du jeu et avec un maximum de réussite, Lahssaini ouvrait la marque d’une frappe déviée par Neven. Revigorés, les Liégeois loupaient même l’occasion de réaliser un vrai hold-up sur cette première mi-temps, Mikautadze loupant la transformation d’un penalty juste avant la pause.

Si les occasions étaient moins nombreuses, c’est tout de même Dietsch qui se mettait encore en évidence devant le remuant Moreno. De l’autre côté, Mikautadze, moins tueur, oubliait de plier un match où l’indécision a été présente jusqu’au bout.

Mais, au final, Seraing signe sa première clean-sheet de la saison !

seraing : Dietsch ; Swers, Pierrot, Boulenger, Kilota ; Cascio (64e Ndiaye), Sabaouni, Lahssaini, Bernier ; Al Badaoui (85e Cissé), Mikautadze (90e Gueye).

Lommel : Svedkauskas ; Hendrickx, Neven, Lemoine, Vandersmissen ; Moreno (77e Kadiri), Henkens (69e De Souza), Brebels, Zaroury (64e Cejas) ; Ugalde, Thordarson.

arbitre : M. Vermeire AVERTISSEMENTS : Boulenger, Cascio, Henkens, Vandersmissen, Lahssaini, Kilota.

le but : 32e Lahssaini (1-0)