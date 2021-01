Seraing s'impose à Lokeren, un jeune s'illustre avec un but Seraing Matthias Sintzen Les Métallos l'ont logiquement emporté 0-2 à Lokeren-Temse, club de D2 ACFF. © BELGA

A un peu plus d'une semaine de la reprise de la compétition de D1B, le RFC Seraing a disputé une joute amicale ce vendredi en Flandre-Orientale, face à Lokeren-Temse, club fusionné et descendu en D2 VV. Lokeren fait partie des quelques clubs amateurs à pouvoir s'entraîner puisqu'il est qualifié en Coupe de Belgique (contre St-Trond).



Au terme des 90 minutes, le marquoir affichait 0-2. Des buts inscrits par l'incontournable Georges Mikautadze (1re mi-temps) et Oleg Kuchinska (monté en 2e mi-temps et buteur en fin de match), un Espoir qui disputait ses premières minutes en équipe première, au même titre qu'Elias Spago.



A noter que le match prévu ce samedi au Patro Maasmechelen est annulé (décision des autorités locales).