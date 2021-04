Après la pauvreté du match contre le Lierse, avec une partie de ‘doublures’, Seraing disputait à Lommel son deuxième et dernier match de préparation avant la double confrontation décisive face à Waasland. Emilio Ferrera avait encore, logiquement, décidé d’offrir des minutes à certains en manque de temps de jeu (Basha ou Maydana) et de rythme (Sanogo et Lahssaini, de retour de blessures).

Finalement sans enjeu, ce duel a vu des Lommelois manquer d’à-propos, lors du premier acte, suite à des approximations, des pertes de balle et, parfois, un certain laxisme des Liégeois. Notamment via Moreno et Verschueren qui voyaient Dietsch empocher les duels. Quant à la tête de Verschueren (15e), le poteau gauche de Dietsch se chargeait de suppléer le gardien. Seraing, lui, s’était montré dangereux via Sanogo à deux reprises. Mais sa reprise de la tête puis celle du pied suite à un service en retrait de Bernier filaient à côté du but de Grimshaw.

Changement de physionomie au retour des vestiaires avec, de part et d’autre, une efficacité retrouvée. En effet, sur un débordement de Bernier, Al Badaoui se trouvait à point nommé pour conclure du pied gauche. La réponse locale ne se faisait pas attendre. Suite à une faute évitable de Boulenger, le coup franc permettait à Lemoine de placer un coup de boule surmontant Dietsch. La volonté de jouer des deux équipes permettait aux Métallos de reprendre l’avance via une merveilleuse reprise de volée de Kilota, monté au jeu.

Voilà une générale globalement positive, surtout après le repos. Pour la confiance du groupe et confirmer cette belle place de dauphin de l’Union chez l’un des sérieux candidats à ce siège. Côté négatif, on notera les sorties sur blessure de Gueye et Basha (cuisse). Place désormais à la préparation de l’apothéose de la saison avec la manche aller dès samedi prochain (1er mai) au Pairay dès 18H30 !

Lommel : Grimshaw ; Belghali (62e Kadiri), De Souza Costa, Lemoine, Kis (81e Roque) ; Moreno, Rosa, Henkens, Zaroury (71e Bossouf) ; Verschueren, Ugalde (81e Saito).

Seraing : Dietsch ; Swers, Nadrani, Faye (46e Boulenger), Maydana (63e Kilota) ; Al Badaoui, Lahssaini (63e Sabaouni), Basha (71e Jallow), Sanogo ; Ndiaye, Gueye (13e Bernier).

Arbitre : M. Staessens.

Avertissements : Ugalde, Nadrani, Boulenger.

Les buts : 49e Al Badaoui (0-1), 60e Lemoine (1-1), 71e Kilota (1-2), 80e Al Badaoui (1-3).