Seraing démarrait cette importante rencontre avec une première satisfaction : après son partage face au RWDM la veille, Westerlo était définitivement hors course pour la deuxième place.

Restait à éviter une défaite face aux Flandriens afin d’écarter un autre concurrent. Ca, c’est fait ! Le tout, en attendant le résultat de Lommel ce dimanche soir.

De retour de manière nettement plus rapide que prévu, Dietsch a passé une première période de tout repos pendant qu’à l’autre côté du terrain, Mikautadze, rétabli, s’illustrait en signant son 19e but de la saison. Plus rapide que Dutoit (mal sorti), il réussissait, depuis un angle très fermé, à expédier un envoi aussi enroulé que précis.

La marque du vrai buteur. Le néo-international géorgien signera encore deux frappes à distance détournées avec brio par le dernier rempart visiteur.

Avec deux formations décidant de développer du jeu, on assistait à quelques phases bien dessinées. Avec, comme gros bémol, un manque de précision une fois la zone de danger adverse atteinte.

Il fallait en effet patienter jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure afin de voir un gardien, Dutoit, intervenir sur une action tranchante adverse, signée Bernier dans le cas présent.

Et, de manière très surprenante, le break faillit venir des pieds de Boulenger, monté comme… attaquant. Ce qui avait le don de faire rire Lahssaini, présent dans les tribunes.

Finalement, les Métallos empochent une victoire capitale dans la lutte pour ce précieux sésame que constitue un match de barrage face à l’avant-dernier de D1A.

Avant la rencontre de Lommel, les Rouge & Noir comptent désormais huit unités d’avance sur les Limbourgeois et seront donc assurés d’un statut de dauphin de l’Union si le cercle placé sous la coupe de ManCity n’empoche pas la totalité de la mise ce dimanche soir.

Le but est très proche pour les Métallos !

Seraing : Dietsch ; Swers, Nadrani, Faye, Kilota ; Jallow, Sabaouni, Pierrot, Bernier ; Gueye (86e Boulenger), Mikautadze

Deinze : Dutoit ; El Banouhi, De Witte, Blondelle, Vansteenkiste (82e Neto) ; Lecomte, Staelens ; Van Walle (58e Dansoko), Tarfi (71e De Belder), Challouk ; Mertens.

Arbitre : M. Vermeiren

Avertissements : Pierrot, Swers, Faye, Nadrani, Blondelle

Le but : 14e Mikautadze (1-0)