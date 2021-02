L'affiche de la journée de ce vendredi permettra-t-elle à l'Union de prendre encore un peu plus de distance et de se rapprocher plus encore du titre ? Ou Seraing va-t-il réussir à vaincre le futur champion une deuxième fois au Pairay ?

En tout, une chose est sûre, ce sera sans Emilio Ferrera. En effet, le T1 des Métallos a été contraint de rentrer chez lui après son arrivée au stade. Le coach est visiblement malade, sans que l'on évoque le coronavirus.

Rayon compositions, Fixelles, de retour de suspension, intègre le onze de base établi par Felice Mazzu. Quant à Seraing, dont le noyau est au grand complet, on note la présence de Milicevic sur le banc, Jallow ayant la préséance. Présent dans le noyau, Djedje, la recrue du mercato, 19e, n'est pas sur la feuille de match.