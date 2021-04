On s’est beaucoup amusés tout au long de cette saison à Seraing. Nettement moins ce samedi face au Lierse, où un parfum de fin de saison a semblé planer sur le Pairay. Personne ne va cependant trop en tenir rigueur aux joueurs métallos.

Pas Emilio Ferrera en tout cas qui vit et parle en fonction de l’état de chacun de ses joueurs. "On a profité de ce match pour offrir des minutes à des joueurs en manque de temps de jeu (NdlR : principalement Godart, Djédjé et Mouhli). Même si nous avons occupé une deuxième place inespérée à l’entame de la saison tout au long de celle-ci, cela cause une fatigue mentale."