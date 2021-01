Depuis une dizaine de jours, le Covid a décidé de faire une halte à Seraing. Où l’on joue aux vases communicants : les guérisons de Boulenger et de Boukteb ne compensent pas les pertes d’Al Badaoui Godart, de Faye et de Jallow ! "On fait un strike pour le moment", peste Marc Grosjean. "À la veille d’une semaine comportant trois matchs, ça tombe très mal."

En effet, les Métallos se préparent à recevoir le Club Bruges Nxt, le Standard et Lommel en six jours ! "On sort d’une longue semaine d’entraînement où l’on n’a rien modifié malgré les échéances rapprochées", poursuivait le T2. "On fait confiance au groupe et aux joueurs sélectionnés, mais ces absences nous enlèvent des solutions pour les changements."

Pour Seraing, l’essentiel est et reste le championnat, la Coupe étant une agréable parenthèse tenant à cœur des Métallos. "On ne va pas calculer, on est compétiteur. On abordera ces trois adversaires avec l’envie de signer trois succès", assénait Théo Pierrot.

"Depuis le début de saison, le club a décidé de faire confiance à un groupe. Je sais qu’on peut compter sur tous les joueurs de l’effectif. À Seraing, on ne peut vraiment pas dire qu’il y a un onze de départ et rien derrière. On a pu se rendre compte de l’importance de certains lors de matchs précis."

Le capitaine messin se base aussi sur ce qu’il voit en semaine. "Vu la qualité présente aux séances quotidiennes, on se doit d’avoir confiance et je suis persuadé que, même sans plusieurs titulaires, on peut réaliser de belles prestations."

Peu utilisé lors de la préparation estivale, le milieu français a su se faire sa place aux yeux d’Emilio Ferrera ("J’aurais aimé le rencontrer plus tôt dans ma carrière") et prévient au moment d’aborder cette semaine au rythme international. "Il y a de l’excitation car on y verra plus clair dans huit jours. Cependant, les dés ne seront pas jetés après la venue de Lommel et tirer des conclusions définitives serait hâtif."

Même si, dans la cité du fer, on ne parle déjà plus que de la venue des Rouches au Pairay, n’oublions pas le duel de ce dimanche… "La venue des Flandriens est vraiment piégeuse", embraye Théo Pierrot. "Bruges n’a pas gagné contre nous et y a même concédé deux lourds revers. Ces succès, nous les avons acquis non à cause de la faiblesse brugeoise mais bien en restant cohérents par rapport à ce que l’on veut proposer, avec sérieux, à chaque sortie."

CQFD !

Le noyau : Dietsch, Mignon ; Swers, D’Onofrio, Nadrani, Boulenger, Maydana, Spago, Kuchinska, Pierrot, Lahssaini, Boukteb, Bernier, Cascio, Milicevic, Mouhli, Ndiaye, Sanogo.

A noter : Sabaouni, Al Badaoui, Godart, Faye, Gueye et Jallow sont absents pour cause de Covid. Cissé et Basha ont été testés négatifs mais ne peuvent être repris. Machado (blessé et sur le départ ?) ainsi que Mikautadze et Kilota (suspendus) s’ajoutent à la liste des défections. Sanogo, encore court, est même repris.