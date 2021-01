Mi-octobre 2020, c’est un peu dans l’anonymat que Timothy Galjé, gardien de profession, débarque au Pairay.

"Après trois saisons passées au Standard, j’étais sans club depuis fin février, moment où l’on avait arrêté pour cause de Covid chez les Rouches. Je me suis permis d’envoyer un sms à Emilio Ferrera, que j’avais un peu côtoyé à Sclessin, afin d’expliquer ma situation et le coach m’a permis de venir m’entraîner avec Seraing."