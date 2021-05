© RFC Seraing

Formé au Club Bruges et puis au Standard de Liège, le gardien Timothy Galjé est arrivé à Seraing en octobre dernier suite à un contact avec Emilio Ferrera, après être resté quelques mois sans club. Rapidement et suite aux absences d'Olivier Werner et de Maxime Mignon, son talent lui a permis de rejoindre le noyau de l'équipe première des Métallos.Agé de 19 ans à peine, l'Anversois d'origine va connaitre la D1A puisqu'il s'est vu offrir son premier contrat professionnel au Pairay pour un an, plus un an en option. Reste à voir quantième il sera dans la hiérarchie des portiers puisque Guillaume Dietsch appartient à Metz et qu' Olivier Werner prend sa retraite pour devenir entraîneur des gardiens au club.