Après les péripéties des derniers jours, le RFC Seraing peut se montrer soulagé au niveau des licences. Il a reçu un avis favorable de l'auditeur général des licences après avoir rempli toutes les données nécessaires, et ce tant pour la D1A que pour la D1B. Le club pourrait en effet rejoindre l'échelon supérieur s'il parvient à garder sa deuxième place au général et remporter le match de barrage face à l'avant-dernier de D1A.L'auditeur général invite donc la commission des licences à attribuer au club métallo le précieux sésame pour le football professionnel 1A et 1B pour la saison 2021-2022., indique le club.

Réponse attendue au plus tard le 14 avril.