Tout va s'accélérer à Seraing: "Des joueurs de Metz seront là dès la reprise" Seraing Matthias Sintzen © MaMick Photography

Le partenariat entre Metz et Seraing va s'accentuer encore un peu plus.



La reprise à Seraing est fixée au 7 juin. Elle sera principalement consacrée à différents tests médicaux. La reprise sur le terrain aura lieu le lundi suivant, le 14. Reste à déterminer avec quel groupe... Le coach, on le connait déjà: ce sera Jordi Condom. Il a été présenté ce vendredi.



"On est très heureux. La difficulté est de réussir à être performant. Il faut avoir la capacité de développer des joueurs, comme l’a fait Emilio Ferrera. En même temps, il faut savoir (...)