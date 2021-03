Un dimanche parfait ? L’après-midi avait été excellente avec la victoire de Lommel sur Westerlo. En s’imposant en soirée chez les jeunes Brugeois, Seraing a repoussé les Limbourgeois à cinq longueurs et les Campinois à six unités !

Même s’il reste cinq obstacles à franchir en vue de s’octroyer la 2e place et un ticket pour les barrages, les Métallos ont de nombreuses cartes en mains pour s’octroyer une prolongation de saison face à l’avant-dernier de D1A.

Mais ces jeunes Brugeois ont bien progressé au cours de cette saison chez les adultes. La volonté de proposer du jeu et d’aller de l’avant a toujours été présente dans les rangs flandriens. Cependant, au fil des semaines, ils y ont ajouté de la maturité et éliminé une bonne part de leur naïveté.

Leur pressing haut a fortement gêné les Sérésiens, qui n’ont pas su cadrer leurs tentatives. À leur décharge, les Métallos étaient privés de Mikautadze et Gueye, leur duo offensif.

Malgré un Lahssaini de gala, les Liégeois éprouvaient les pires difficultés à inquiéter le gardien local. Et, sans deux sauvetages de Nadrani, les Blauw & Zwart s’installaient aux commandes.

Les troupes de Ferrera allaient-elles laisser filer une si belle opportunité de créer un sérieux écart ? Non, mais il aura tout de même fallu attendre plus d’une heure et une frappe à distance de Bernier pour voir les Rouge & Noir un peu libérés !

Ce petit but suffit au bonheur des Liégeois qui se sont encore offert le luxe de manquer un coup de réparation, via Ndiaye, à la 88e minute. Juste avant que Vanrafleghem ne loupe l’égalisation...

Club bruges nxt : Shinton (21e Vroman), De Roeve, Mendy, Mbamba, Hautekiet (82e Sagna) ; Van Der Brempt (90e Vanrafelghem), Audoor, Van Den Keybus, Servais (46e Blomme), De Cuyper ; Vermant.

Seraing : Dietsch ; Swers, Nadrani, Pierrot, Kilota ; Jallow, Sabaouni (54e Faye), Lahssaini, Bernier ; Milicevic (71e Mouhli, 90e Cascio), Al Badaoui (71e Ndiaye).

Arbitre : M. Willems.

Avertissements : Sabaouni, Mendy, Van Der Brempt, De Cuyper.