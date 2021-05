S'il risque de connaitre un passage par les Espoirs rouge et noir, il pourrait rapidement rejoindre l'équipe première. Au club, il connait bien Hicham El Alaoui, qu'il a côtoyé au Standard.



Un transfert rendu possible grâce à son agent David Herion et la société J&S international.



Thomas Renier a également été capitaine de l'équipe nationale chez les jeunes.

La saison prochaine, le RFC Seraing (re)découvrira la D1A. Pour être compétitif, le club devra se montrer actif sur le marché des transferts et aller chercher quelques éléments expérimentés. Il pourra sans aucun doute compter sur son partenaire, le FC Metz, qui récupèrera aussi certains pions qui ont performé en D1B cette saison.Mais autour de ces gars possédant un CV assez riche, il faut placer quelques jeunes joueurs, qui doivent encore gagner en maturité mais qui ont un talent certain. C'est notamment le cas de Thomas Renier, qui va parapher un contrat dans les prochains jours puisque tous les accords ont été trouvés entre les différentes parties. Il s'agit d'un arrière gauche (1m73) de 18 ans à peine. Il évoluait à Charleroi cette saison, dans le noyau U21, après avoir passé douze saisons au Standard de Liège.