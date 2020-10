© RFC Seraing

Ce dimanche, Seraing se rend au RWDM pour une nouvelle rencontre importante en D1B. Les hommes d'Emilio Ferrera auront à coeur de conserver leur place de leader. Pour ce déplacement, ils pourront compter sur un nouvel élément qui fera partie de la sélection.Timothy Galjé, un gardien de but âgé de 19 ans, il arrive du Standard de Liège, où il vient de passer trois saisons jusqu'en équipe réserve, après être également passé par le Club de Bruges. Il permettra ainsi de pallier les absences de Maxime Mignon, Olivier Werner et Damien Herman et sera donc la doublure de Guillaume Dietsch.Par ailleurs, Adel Bourard, un joueur offensif qui a réalisé un excellent début de saison avec les Espoirs, a intégré le noyau A.