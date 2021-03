Un but face au Lierse sur penalty ce week-end, un autre de plein jeu ce mercredi face au RWDM, Georges Mikautadze retrouve de sa superbe après quelques semaines de disette. Mieux, grâce à son but inscrit au stade Machtens mercredi, l'attaquant de Seraing est revenu à la hauteur de l'Unioniste Dante Vanzeir en tête du classement des buteurs. "Un but et une passe décisive, je suis content de mon match", glissait-il après la victoire des siens au RWDM.