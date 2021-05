Lorsque Lawrence Visser accordait un penalty, converti par Frey, à Waasland-Beveren, à la 70e minute du match aller entre Seraing et les Flandriens suite à une faute de main de Faye dans son rectangle, on a bien cru à un hold-up des visiteurs. Les Métallos dominaient largement les débats, notamment via Antoine Bernier et Georges Mikautadze qui se montraient dangereux à plusieurs reprises mais oubliaient de conclure.Les fautes s'accumulaient et on sentait une certaine nervosité. A plusieurs reprises, les locaux s'écroulaient dans le rectangle mais l'arbitre ne bronchait pas... jusqu'à la 90e. Un penalty était accordé après une faute sur Lahssaini dans la surface et... une longue vérification du VAR. Le buteur maison, Georges Mikautadze ne se faisait pas prier et rétablissait l'égalité parfaite (1-1, score final).

Il reste maintenant 90 minutes à Seraing pour monter à l'échelon supérieur... et le même temps à Waasland-Beveren pour assurer son maintien. Le duel de la semaine prochaine au Freetheil s'annonce passionnant!

Fiche technique

Seraing: Dietsch, Swers, Nadrani, Boulenger (24e Faye), Kilota (86e Godart), Sabaouni, Lahssaini, Jallow, Bernier, Al Badaoui (65e Sanogo), Mikautadze.

Waasland-Beveren: Jackers, Schoonbaert, Bertone, Sinani, Wiytens, Nilsen, Heymans (62e Faucher), Khammas (62e Albanese), Verstraete (68e Mertens), Schryvers, Frey.

Arbitre: M. Visser



Avertissements: Kilota, Schryvers, Khammas, Ferrera (sur le banc), Mertens, Sanogo, Mikautadze.

Les buts: 70e Frey sur pen. (0-1), 90e+2 Mikautadze sur pen. (1-1)