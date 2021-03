Seraing qui signe 3 clean sheet et qui n’encaisse qu’un seul but en 4 sorties, cela a de quoi surprendre !

Pourtant, telle est la réalité actuelle. "On a beaucoup travaillé sur la concentration lors des entraînements et, désormais, le travail défensif collectif s’effectue plus naturellement", confirme Wagane Faye. "En semaine, on tente de ne jamais être déstabilisé par une situation et on en voit le résultat lors de nos matches."