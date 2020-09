L’international espoir attend patiemment une chance de montrer l’étendue de son potentiel.

Quelques minutes de jeu en fin de parties, tel est le maigre butin de Yann Godart, l’un des Messins prêtés par le cercle lorrain. “Au départ, je pensais demeurer avec la réserve de Metz. Puis le projet Seraing, appuyé par Raouf (Mroivili, ex-Métallo, Ndlr), m’a plu car le niveau de la D1B est supérieur à celui du championnat de la Réserve messine.”

Son principal adversaire dans le groupe métallo est Iebe Swers. “La concurrence est une constante dans le sport et elle me donne envie de surmonter les épreuves. Iebe représente une saine concurrence. On s’aide. Même si notre envie sportive commune est de passer devant l’autre.”

Comment le Lorrain, qui a débuté au FC Revigny avant de rejoindre le FC Metz à 14 ans, compte-t-il s’y prendre ? “Les solutions ne sont pas innombrables : je dois continuer à travailler, plus qu’Iebe pour être prêt si une chance se présente.”

N’ayant pu l’observer que brièvement, difficile de définir son style… mieux que lui. “Je ne suis pas un latéral qui va dribbler. Par contre, je sais trouver les bonnes passes et prendre le couloir tout en disposant d’un gros volume de jeu. Je préfère la carte collective au geste technique. Par ailleurs, j’aime le duel, le contact, être dur sur l’homme. Il faut savoir se faire respecter. Vu ma petite taille, j’ai aussi appris à user de l’anticipation.” (...)