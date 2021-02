Zéro cas de Covid à Seraing Seraing E.T. Retour à la normale au Pairay où ce sera congé dimanche. © Belga

On le sait, le Covid frappe partout. Seraing a déjà été touché à deux reprises. Dont la seconde il y a peu. Privant les Rouge&Noir de forces vives notamment lors de la venue du Standard. Cependant, depuis la coupe, le groupe d'Emilio Ferrera s'est reconstitué. Au point d'être au complet aujourd'hui... alors que le match au RWDM a été remis en raison de l'état du terrain.



"Nous sommes 28 à l'entraînement", signale Marc Grosjean. "La remise ? Plutôt que de jouer sur un terrain en très mauvais état et par un froid de canard, je préfère cette remise. Quitte à disputer, plus tard, deux matches en peu de jours sur de meilleures surfaces de jeu."



Quant au programme immédiat, les Sérésiens s'adaptent. "On est allé en salle en raison des conditions climatiques", poursuivait le T2 des Métallos. "Pour ce week-end, vu que l'on n'a plus de match officiel, on s'entraînera ce samedi matin et dimanche sera jour de congé."



Voilà qui tombe bien, les Sérésiens pourront être auprès de leurs compagnes ou de leurs épouses en ce jour de Saint-Valentin...