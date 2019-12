Pour la première fois depuis bien longtemps, l’Union s’est offert une belle victoire dans les chiffres, marquée par un taux de réussite devant le but rarement aussi élevé depuis le début de la saison. Une prestation complète, tant sur le plan défensif qu’offensif. "On a bien défendu, on savait que ce serait très difficile mais cette victoire, on la doit à tout un groupe", pointe d’entrée Serge Tabekou, pourtant auteur d’un doublé décisif.