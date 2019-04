Au quart d’heure de jeu, le match était déjà plié. Les Sang et Or étaient menés de deux buts.

Le début de match a été catastrophique ! Au lieu de tout donner pour sauver sa peau en D1B, l’AFC Tubize est passée à côté de sa première période. Dès la troisième minute de jeu, Aguemon adressait un centre à Thomas Henry, l’ancien attaquant local, qui n’avait aucun mal à placer sa tête dans le but de Defourny, vu le manque d’attention de la défense tubizienne.

Au quart d’heure, l’arbitre indiquait le point de penalty pour une main imaginaire de Shean Garlito, suite à une déviation de la tête du même Thomas Henry. David Hubert trompait le portier français. Entre les deux, le Louvaniste Aboubakar Keita aurait dû être exclu pour une méchante semelle sur Divine Naah. Un fait de match qui aura eu le don d’énerver les Sang et Or. Deux décisions arbitrales injustes pour les locaux.

Trop imprécis, trop gentils et trop peu disciplinés, les Tubiziens n’auront rien montré durant le premier acte. Christian Bracconi avait pourtant misé sur la créativité en alignant Hugo Vidémont et Jae Gun Lee en attaque, dans un 4-4-2 relativement offensif. C’est surtout sur le flanc gauche, en première période, que les Brabançons wallons ont souffert, avec plusieurs débordements de Yanick Aguemon. L’entraîneur corse décidait donc à la pause de revenir à un 4-3-3.

Ces modifications, ainsi qu’une plus grande détermination, ont permis aux Sang et Or de dominer la seconde période. Et le suspense aurait pu être relancé si Schuster avait poussé le cuir dans les filets d’Henkinet au lieu de l’envoyer au-dessus de la barre. Tout comme à Lommel, le gaucher aura effectué une bonne rencontre, mais aura manqué d’efficacité. Surtout que dans la foulée, Nemane loupait sa reprise. Avec le mauvais geste de Keita (4e), ces deux occasions auront été le tournant du match.

La défaite est finalement logique. Même si elle s’explique en partie par l’arbitrage, Tubize aura été trop mauvais durant les 45 premières minutes. L’avenir des Tubiziens dépend désormais du résultat de Roulers. Si les Flandriens ne s’inclinent pas à Lommel, les Sang et Or seront mathématiquement relégués.

Feuille de match

Tubize : Defourny ; Lippini, Toure, Nirisarike, Sy ; Schuster (86e Agyiri), Naah (38e Rosenthal), Garlito, Nemane; Vidémont (46e Bueno), Lee.

OH Louvain : Henkinet ; Hubert, Moore, Kotysch ; Duplus, Keita (43e Persoons), Maertens, Tshimanga; Aguemon, Mbombo (65e Kehli), Henry (77e Hirst).

Arbitre : M. De Cremer.

Avertissements : Keita, Vidémont, Persoons, Sy, Lippini, Schuster.

Exclusion : Lee (78e).

Les buts : 3e Henry (0-1), 16e Hubert sur pen. (0-2), 89e Hirst (0-3).