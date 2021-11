C’est à l’âge de 19 ans que Soufiane El Banouhi a fait ses premiers pas dans le monde du football professionnel. Au FC Brussels, dans le stade Machtens, là où il a été formé. Depuis, le jeune back droit qu’il était en a fait du chemin. Trois saisons au White Star, une à OHL suivie d’un retour dans la capitale à l’Union Saint-Gilloise. En manque de temps de jeu au Parc Duden, il était alors prêté à Lommel où il disputera une saison complète en tant que titulaire. Après son prêt à Lommel, le Molenbeekois revient à l’Union avec lequel il effectuera cinq apparitions en championnat et deux en Coupe de Belgique.

Aujourd’hui, il évolue à Deinze, club avec lequel il dispute sa deuxième saison. "Je suis un vrai Bruxellois mais j’ai l’habitude de jouer dans des clubs flamands, comme je l’avais déjà fait à Louvain et à Lommel. Deinze est un vrai club flamand, j’ai rencontré quelques difficultés à m’intégrer à mes débuts mais je me suis ensuite fait ma place dans l’effectif et j’ai reçu du temps de jeu, que ce soit la saison dernière ou cette saison", confie celui qui a pu refouler la pelouse du Machtens à l’occasion de la venue de Deinze au RWDM dimanche. (...)