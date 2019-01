C'est une petite surprise du côté de l'Union SG où le club a enregistré le départ de son défenseur central, Thibaut Peyre. Le joueur, arrivé il y a un an et demi au club, s'est engagé avec Malines, qui vient juste de se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique, au détriment des Saint-GilloisUne opportunité que le joueur ne pouvait pas laisser passer. ", a confié le joueur sur le site de l'Union.Du côté de la direction, Alex Hayes se veut rassurant. "Le départ de Thibaut ne change rien, on reste ambitieux, tout en lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière."