Le président du club bruxellois était l'invité du Grand Débrief ce lundi.

Le RWDM évoluera en Division 1B l'an prochain. Le club bruxellois aura le plus petit budget de la série mais ne s'en inquiète pas outre mesure : "Aujourd'hui, on doit être dans les alentours de deux millions d'euros de budget pour le fonctionnel et le sportif", a-t-il détaillé dans le Grand Débrief, "Mais avec la visibilité de la D1B, on a de belles perspectives qui peuvent s'ouvrir au niveau du sponsoring surtout pour un club bruxellois. On a encore beaucoup de boulot et on est ambitieux, mais cela reste une ambition saine."

