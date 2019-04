Les Tubiziens ont terminé la saison par une troisième défaite consécutive.

La relégation sportive actée, Christian Bracconi a profité du déplacement à Roulers pour donner sa chance à plusieurs jeunes. Celui qui s’est le plus montré à son avantage, c’est Louis Delhaye. Le jeune défenseur central gauche de 19 ans a pourtant eu fort affaire vu la présence de Godwin dans ses parages. Malgré quelques excellentes interventions du Sang et Or, l’ailier s’est tout de même procuré l’occasion la plus nette du premier acte, mais sa tête a trouvé le cadre du but (39e).

Après la pause, ce même Godwin, exporté sur l’autre flanc, a pris toute la défense de vitesse sur 60 mètres avant d’ouvrir la marque (51e). A l’image de la saison, les Tubiziens ont baissé les bras et le château de cartes s’est effondré. Godwin, sur un penalty généreusement accordé, a inscrit un doublé (64e), avant de voir Casagolda alourdir la marque (73e). Les attaquants roulariens ont même humilié quelque peu les Tubiziens en fin de rencontre, en s’amusant devant le but.

Entre les deux rectangles, les Brabançons ont montré des choses intéressantes. Mais les visiteurs n’ont pratiquement cadré aucune frappe. Après avoir terminé la phase classique par cinq défaites, ils ont clôturé les playdowns par trois revers.

Roulers : Laverge ; Borry, Kompany, Lepicier, Madu ; Van Acker (65e Ballegeer), Sidoel, Yagan (76e Aoulad) ; Valpoort (65e Van Kessel), Godwin, Casagolda.

Tubize: De Jonghe; Lebrun (61e Sy), Martens, Nirisarike, Delhaye, Schuster; Garlito, Bacanamwo, Rosenthal; Tresignie (46e Bueno), Lee (46e Traore).

Arbitre: M. Vermeiren.

Avertissements: De Jonghe, Ballegeer, Lepicier.

Les buts: 51e et 64e Godwin (1-0 et 2-0, sur pen.) 73e Casagolda (3-0), 90e Aoulad (4-0).

