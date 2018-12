D1B: Tubize a tenu 9 minutes à Malines (3-1)

Les Sang et Or bouclent 2018 sans la moindre victoire à l’extérieur.

En se déplaçant à Malines, les Tubiziens savaient que les chances de décrocher quelque chose étaient minces. Christian Bracconi avait alors fait le pari d’un jeu très défensif avec une défense renforcée par la présence de Martens. La mission était claire: ne pas encaisser et tenter d’exploiter au mieux les contres.

Seulement voilà, le plan mis en place s’est écroulé au bout de neuf minutes à peine. Une frappe lointaine de Schoofs déviée par Touré trompait Defourny. Storm mettait ensuite le feu dans la défense tubizienne. Goudiaby en voyait de toutes les couleurs et passait à deux doigts d’une deuxième jaune au bout de 17 minutes seulement alors que Defourny s’interposait devant l’ailier malinois.

Après avoir laissé passer l’orage, Tubize commençait enfin à mettre le nez à la fenêtre. Quelques combinaisons intéressantes mais cela manquait soit de poids offensif, soit de détermination dans le dernier geste. Et c’est au moment où l’AFC était mieux dans la rencontre que De Camargo doublait trop facilement la mise sur corner.

Tubize réduisait bien la marque sur un penalty cadeau transformé par Schuster mais les Malinois reprenaient deux buts d’avance via De Camargo, juste avant le repos. Un écart que les Sang et Or ne parviendront jamais à combler dans une seconde période où Defourny détournait un penalty de Kaya.

Avec cette nouvelle défaite, Tubize termine 2018 à la dernière place, sans la moindre victoire à l’extérieur et avec une interdiction de transferts qu’il faudra faire lever au plus vite.





FICHE DU MATCH:

Malines - Tubize 3-1

Malines: Verrips, Van Cleemput, Swinkels, Mera, Bijker, Kaya, Van Damme, Schoofs, Storm (79e Tainmont), Engvall (86e De Witte), De Camargo (90e Togui).

Tubize: Defourny, Goudiaby, Touré, Nirisarike, Lippini (46e Köse), Martens, Schuster, Garlito, Naah (75e Agyiri), Rosenthal (58e Nemane), Henry.

Arbitre: M. Put.

Avrertissements: Goudiaby, Van Damme, Köse, Engvall, Garlito.

Les buts: 9e Schoofs (1-0), 34e De Camargo (2-0), 40e Schuster sur pen. (2-1), 43e De Camargo (3-1).