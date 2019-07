Le talentueux gardien a signé un contrat de trois ans chez les Flandriens.

Ce samedi, Théo Defourny a passe sa visite médicale à Lokeren et a signé un contrat de trois ans en fin de soirée. Il ne portera donc plus la vareuse tubizienne la saison prochaine, mais restera bien en Proximus League. Une satisfaction pour celui qui avait été élu gardien de l'année, à l'issue du championnat que les Sang et Or ont terminé à la dernière place.