Le nom de la société indonésienne Northcliff Group apparaîtra sur la vareuse de l'AFC Tubize, mais il faudra se montrer patient avec le jeune Firza Andika, vu comme un grand espoir dans son pays.

La commission des licences a bien reçu le dossier de l'AFC Tubize et devrait statuer ce mardi soir ou ce mercredi matin. En cas de réponse favorable, le club brabançon wallon officialisera l'arrivée de Firza Andika. Le défenseur de 19 ans représente l'espoir du football indonésien. "Il faudra cependant se montrer patient. Il ne devrait pas évoluer en équipe première cette saison. Il aura en effet besoin de temps pour s'adapter", prévient Josselin Croisé, le directeur général de l'AFC Tubize.

Cette arrivée renforce encore un peu plus l'ancrage des Sang et Or sur le continent asiatique. A tel point qu'un sponsor indonésien a décidé de conclure un accord de sponsoring avec l'AFC Tubize. Northcliff Group sera en effet présent sur le maillot du club de D1B. Une excellente nouvelle pour les finances tubiziennes. "Grâce à cette belle initiative, Northcliff et l'AFC Tubize vont construire des ponts entre l'Europe et l'Asie, en contribuant au football asiatique", a déclaré le président coréen de l'AFC Tubize, Chankoo Shim.