La commission des licences a statué concernant le dossier de l'AFC Tubize et la décision est favorable pour le club de D1B.

Soulagement à l'AFC Tubize. La commission a étudié le dossier de l'AFC Tubize et a livré sa réponse ce mercredi après-midi. Les Brabançons wallons ont rendu tous les documents nécessaires et ont su apporter les preuves de paiement. La sanction est donc levée, le mercato hivernal peut enfin commencer pour les Tubiziens, qui ont déjà perdu Thomas Henry et qui n'ont pas encore eu la possibilité de recruter un remplaçant.

Ce qui signifie également que l'arrivée de l'international U23 indonésien Firza Andika est officielle.