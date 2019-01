En l’absence de Thomas Henry, suspendu cinq rencontres, l’AFC Tubize n’avait engrangé aucune victoire. Autant dire que son départ à OHL, concurrent direct, pour une "offre qui ne se refuse pas", est synonyme de coup dur sportif, à peine quatre jours après la très belle victoire à Den Dreef. Un ascenseur émotionnel dont Christian Bracconi se serait bien passé. "On sait très bien que notre jeu offensif reposait essentiellement sur Thomas Henry" , avance l’entraîneur brabançon. "Vu ses caractéristiques, nous allons devoir modifier notre jeu. Nous n’avons pas de profil identique. On savait qu’il pouvait marquer à tout moment, en plus de ce qu’il apportait dans le vestiaire. Cela risque de prendre du temps de changer notre système, car on s’était habitué à jouer avec un point d’encrage. Mais il faudra faire abstraction de la déception et chercher des solutions."

Car c’est bien en interne qu’il faudra chercher une solution. En tout cas dans un premier temps. "J’avais dit qu’on ne le braderait pas et nous avons reçu une offre qui ne se refuse pas. Quand j’ai présenté le projet, j’ai dit que Tubize pouvait être un tremplin. Je ne pouvais pas changer de discours. Surtout que l’offre de OHL ne se refuse pas. Le seul point négatif, c’est qu’il parte chez un concurrent direct", affirme Josselin Croisé, le directeur général des Sang et Or.

C’est dans ce climat que l’AFC accueille ce dimanche Lommel. Avec un bilan d’un point sur neuf, dans les confrontations directes.