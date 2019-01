L’absence de Thomas Henry se fait déjà sentir dans les rangs tubiziens.

48 heures après la perte de Thomas Henry, transféré à OHL, on se demandait comment Tubize allait s’aligner face à Lommel. Privé de son point d’ancrage en pointe, de son meilleur atout offensif, Christian Bracconi devait revoir ses plans et faire évoluer son schéma de jeu. Le coach tubizien optait pour deux pointes rapides sur le front de l’attaque avec Agyiri et Nemane mais les deux attaquants manquaient clairement de repères à ce poste et surtout, de présence physique pour rivaliser avec les solides défenseurs de Lommel.

Sur un terrain à moitié gelé, c’est Lommel qui prenait les choses à son compte. Heureusement pour les Tubiziens, Defourny intervenait bien devant Valcke alors que Rocha se montrait maladroit à la conclusion. Du côté Sang et Or, on notait surtout la blessure à la cheville de Martens alors que seul Bacanamwo parvenait à se créer une occasion, mais le jeune médian voyait sa reprise de volée filer à côté.

En seconde période, Tubize pouvait compter sur une nouvelle parade de Defourny devant Rocha et sur un peu de chance lorsque Heymans trouvait le poteau à cinq minutes du terme. De quoi sauver le point du partage.





Tubize - Lommel 0-0

Tubize: Defourny, Nirisarike (55e Diawara), Martens (18e Bacanamwo (76e Rosenthal)), Touré, Garlito, Goudiaby, Köse, Weymans, Schuster, Nemane, Agyiri.

Lommel: Coucke, El Banouhi, De Wilde, Santermans, Cauwenberg, Bitsindou (66e Heymans), Henkens, Brebels, Vermijl, Valcke (76e Aabbou), Rocha.

Arbitre: M. Ruperti.