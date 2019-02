Après le Beerschot et Westerlo, les Sang et Or concèdent une troisième défaite consécutive.

Contre le cours du jeu, Engvall (33e) et Storm (45e) ont donné l’avantage à Malines, en première période. Une véritable leçon de réalisme, alors que les Tubiziens avaient mis Verrips, le gardien anversois, à contribution.

Malgré le visage plutôt séduisant des Tubiziens, c’est Malines qui s’est facilement imposé dans le Brabant wallon. En seconde période, Tainmont, à peine monté au jeu, délivrait un centre parfait pour la tête de Togui (0-3). Les Anversois se sont ensuite montrés très maladroits devant le but, galvaudant un nombre très importants d’occasions.

A noter que Cabraja a fait sa première apparition sur le front de l’attaque tubizienne et a joué l’entièreté de la rencontre.