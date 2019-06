En fin de contrat, le Français quitter le Brabant wallon pour son pays natal.

Condamnée sportivement, l'AFC Tubize pourrait toujours se sauver administrativement, si le CBAS donne raison au club brabançon wallon dans le dossier du footballgate. Anthony Schuster, lui, n'a pas attendu de connaître la décision. En fin de contrat chez les Sang et Or, il ne prolongera pas son aventure en Belgique. Son ancien club, les Herbiers, a en effet annoncé sur sa page Facebook qu'il revenait au bercail. Il évoluera en Nationale 2, puisque le club n'a pas réussi à se maintenir, un an après avoir affronté le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France (0-2).