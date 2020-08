"Les responsables médicaux du Beerschot et de la Pro League se sont immédiatement concertés", a expliqué le club dans un communiqué. "Le Beerschot suit de près le protocole strict de la Pro League. La personne testée positive ne présente aucun symptôme et a été placée en quarantaine pour sept jours. Par respect pour lui et sa vie privée, le Beerschot ne révèlera pas son nom et ne communiquera plus à ce sujet. Tous les autres autres employés, entraîneurs et joueurs sont négatifs. La rencontre face à OHL sera jouée comme prévu. Comme le prescrit le protocole, un autre test sera effectué lundi et un autre test sera effectué plus tard dans la semaine."

Après la décision de l'Assemblée générale de la Pro league, vendredi, de promouvoir les deux clubs dans une 1A à 18, le match entre OHL et le Beerschoot servira à désigner le champion de la 1B. C'est nécessaire administrativement et ça donnera une arme juridique à la Pro League en cas de recours de Westerlo. La rencontre aller, le 8 mars au Kiel, avait été remportée par 1-0 par le Beerschot.