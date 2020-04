Un groupe d'entrepreneurs, constitué autour de Willy Carpentier, un ancien président de Lokeren, se dit prêt à investir à Hamme, avec qui des pourparlers avaient été entamés par Lokeren, déclaré en faillite lundi, a annoncé le porte-parole du club de D3 amateur, Herman Van de Putte. Leur appui financier permettrait de développer un projet waeslandien.

"Ce projet doit apporter une solution aux nombreux supporters, sponsors, jeunes joueurs et actionnaires qui ont été à la base de la 'success story' du Daknam depuis 50 ans, notamment au niveau national, mais aussi au niveau international", a expliqué Herman Van de Putte.

"Le club VW Hamme a été considéré comme le partenaire idéal non seulement par le conseil des jeunes, mais aussi par le nouveau groupe en raison de sa situation financière saine, de sa longue et fructueuse existence en tant que club amateur dans les départements nationaux et d'un solide programme pour les jeunes. Les pourparlers entre les nouveaux investisseurs lokerenois autour de Willy Carpentier et le conseil d'administration de VW Hamme sont qualifiées de positifs, et ont abouti à une déclaration d'intention, et au dépôt de garanties, pour apporter un confort financier au club VW Hamme".

Le conseil d'administration serait composé de huit administrateurs, soit 4 administrateurs de chaque partenaire. Le nouveau club s'appelerait "KSC Vigor Wuitens Lokeren" et ferait un usage optimal des infrastructures actuelles de Lokeren et de Hamme. "Le projet a également la bénédiction du bourgmestre de Lokeren et tout cela doit être confirmé dans les prochains jours par l'actuel Conseil d'administration de VW Hamme", a ajouté encore Herman Van de Putte au nom de ce groupe formé autour de Willy Carpentier.